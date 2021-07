Napoli, Demme si è operato: ecco i tempi di recupero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo l’operazione perfettamente riuscita a Villa Stuart, parte la riabilitazione del calciatore tedesco. Il Napoli dovrà far a meno di lui Dopo l’infortunio subito durante la seconda amichevole stagionale del suo Napoli contro la Pro Vercelli, Diego Demme si è sottoposto ad un intervento chirurgico per ricostruire il legamento collaterale-mediale del ginocchio destro. L’operazione, “Perfettamente riuscita“, si è tenuta presso Villa Stuart a Roma sotto gli occhi attenti dello staff medico della squadra Partenopea. Il centrocampista tedesco è costretto, così, a fermarsi prima ancora di partire e dovrà star fuori per un periodo che ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo l’operazione perfettamente riuscita a Villa Stuart, parte la riabilitazione del calciatore tedesco. Ildovrà far a meno di lui Dopo l’infortunio subito durante la seconda amichevole stagionale del suocontro la Pro Vercelli, Diegosi è sottoposto ad un intervento chirurgico per ricostruire il legamento collaterale-mediale del ginocchio destro. L’operazione, “Perfettamente riuscita“, si è tenuta presso Villa Stuart a Roma sotto gli occhi attenti dello staff medico della squadra Partenopea. Il centrocampista tedesco è costretto, così, a fermarsi prima ancora di partire e dovrà star fuori per un periodo che ...

