Microsoft Surface Duo 2 | il prototipo rivela un nuovo modulo fotografico e display ruotabile di 360°

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la presentazione diDuo lo scorso anno, smartphone che attirato moltissimo l’attenzione ma che poi ha avuto un lancio abbastanza difficoltoso, sembra chevoglia riprovarci. Delle prime immagini trapelate in rete ci permettono di dare un’occhiata a quelli che dovrebbero essere dei prototipi quasi definitivi diDuo 2, la seconda generazione di smartphone con doppio schermo che potrebbe essere annunciata entro la fine dell’anno. Le immagini sono state per la prima volta condivise in un video su YouTube e, nonostante non si sia potuta confermarne l’origine, Windows Central ha potuto confermare la legittimità dei ...

Advertising

m_mugnani : Microsoft Surface Duo 2 sarà ricco di novità - xRenanferraz : RT @MicrosoftAiuta: Fare gli screenshot sul Surface è un gioco da ragazzi ?? - MicrosoftAiuta : Fare gli screenshot sul Surface è un gioco da ragazzi ?? - Uni_Insubria : ????? La ?????????????????? ?????????????????????? Insubria ??` ?????? ?????????????? ???????????? @Microsoft elogia il #surfaceHub di Luca A. Mondini?? ??… - PuntoCellulare : Lo smartphone con doppio schermo Surface Duo presentato quasi due anni fa non ha riscosso il successo che Microsoft… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Surface

Secondo quanto riportato da Zdnet , il chief financial officer di, Amy Hood , ha spiegato che i ricavi derivanti daicontinueranno a scendere anche nel prossimo trimestre a causa ...... Windows, Xbox, indossabili,e così via, è andata semplicemente 'benino': il fatturato complessivo è aumentato del 9%, maè in calo piuttosto netto, e secondola colpa è da ...Il 2021 è un anno storico per Microsoft, l’anno in cui l’azienda di Redmond ha raggiunto per la prima volta un valore di capitalizzazione di oltre duemila miliardi di dollari. I numeri del bilancio de ...Il colosso americano, che capitalizza 2.160 miliardi di dollari, è sceso però dopo i conti complice la stretta tech in Cina e il fatto che il titolo è ai massimi storici ...