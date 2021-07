“L’ha fatto prima di morire”. Gianni Nazzaro, viene fuori solo ora. Un gesto d’amore profondo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gianni Nazzaro era nato a Napoli il 27 ottobre 1948. Cantante e attore aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano “Mi sono innamorato di mia moglie”, scritto da Daniele Pace, che ottenne un buon successo di pubblico. Si ripresenta a Sanremo nell’87, ma stavolta la sua canzone “Perdere l’amore” non viene scelta. Per uno strano scherzo del destino lo stesso brano sarà portato al Festival l’anno successivo da Massimo Ranieri che vincerà la kermesse. Gianni Nazzaro si è spento all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato per un tumore ai polmoni. La notizia della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)era nato a Napoli il 27 ottobre 1948. Cantante e attore aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano “Mi sono innamorato di mia moglie”, scritto da Daniele Pace, che ottenne un buon successo di pubblico. Si ripresenta a Sanremo nell’87, ma stavolta la sua canzone “Perdere l’amore” nonscelta. Per uno strano scherzo del destino lo stesso brano sarà portato al Festival l’anno successivo da Massimo Ranieri che vincerà la kermesse.si è spento all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato per un tumore ai polmoni. La notizia della sua ...

