Leasys e Free2Move eSolutions - Insieme per la ricarica delle elettriche a noleggio (Di mercoledì 28 luglio 2021) A pochi giorni dal lancio di Atlante, un progetto per lo sviluppo della prima rete di ricarica rapida per veicoli elettrici sviluppato da Free2Move eSolutions (con l'azienda energetica Nhoa), la joint venture tra Stellantis e Engie EPS, nata con l'obiettivo di diventare leader nella mobilità elettrica, si avvicina alla cugina Leasys, società di noleggio controllata di FCA Bank, sempre con l'obiettivo di favorire la diffusione delle auto a batteria. Dalla partnership tra le due società nasce un progetto che mira a semplificare la vita di chi noleggia un'auto elettrica o plug-in hybrid, ...

Ultime Notizie dalla rete : Leasys Free2Move Noleggio, accordo Leasys - Free2Move eSolutions per ricarica Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, e Free2Move eSolutions, specializzata in tecnologie dedicate alla e - mobility, compiono un passo in avanti sulla strada che porta a una mobilità ...

Opel Mokka - e Elegance a 429 euro al mese con tutto incluso ...alla rete di ricarica presso Leasys Mobility Store nelle principali città, stazioni e aeroporti dove ricaricare gratuitamente il veicolo sfruttando la E - Mobility Card e la easyWallbox di Free2Move ...

Noleggio, accordo Leasys-Free2Move eSolutions per ricarica - Eco Mobilità Agenzia ANSA Noleggio, accordo Leasys-Free2Move eSolutions per ricarica Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, e Free2Move eSolutions, specializzata in tecnologie dedicate alla e-mobility, compiono un passo in avanti sulla strada che porta a una mobilità elet ...

Noleggio Chiaro Leasys elettriche e ibride, il wallbox è compreso nel canone L'offerta è strutturata grazie alla collaborazione tra Leasys e Free2Move eSolutions. La specifica di wallbox di serie prevede una potenza di ricarica di 2,3 kW, a richiesta e con sovrapprezzo è possi ...

