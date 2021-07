Inzaghi: «Calhanoglu preso per fare la mezzala. Soddisfatto della prova dei ragazzi» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter tv. Le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Le sue dichiarazioni. MATCH – «Sono Soddisfatto, la squadra ha fatto un’ottima partita dopo tre settimane di allenamenti in cui abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Dispiace per i problemi fisici che hanno accusato ieri Gagliardini e D’Ambrosio, ma sono felice per quanto fatto finora». Calhanoglu mezzala- «L’abbiamo preso per questo, ha lavorato molto bene e oggi è stato bravissimo, così come tutti i suoi compagni. Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter tv. Le sue dichiarazioni Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Le sue dichiarazioni. MATCH – «Sono, la squadra ha fatto un’ottima partita dopo tre settimane di allenamenti in cui abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Dispiace per i problemi fisici che hanno accusato ieri Gagliardini e D’Ambrosio, ma sono felice per quanto fatto finora».- «L’abbiamoper questo, ha lavorato molto bene e oggi è stato bravissimo, così come tutti i suoi compagni. Abbiamo ...

