Interplay annuncia un grande ritorno con Fallout e Baldur' s Gatema è tutto fake

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Entertainment hato che l'account Twitter che afferma di rivelare a breve il rilancio dello storico sviluppatore è un. Un account ora chiuso, @Ent, è stato attivo fino allo scorso fine settimana, promettendo che un rilancio dell'azienda (con il suo primo slogan "By gamers, for gamers" ripristinato) sarebbe arrivato a ottobre, con un annuncio formale previsto per oggi, 28 luglio. Il falso account ha quindi pubblicato un comunicato stampa in cui affermava che la società avrebbe mirato a pubblicare nuovi giochi delle sue serie più note, tra cui, ...

Ultime Notizie dalla rete : Interplay annuncia

Multiplayer.it

