Il green pass demolito in 6 mosse da Cacciari

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo che su Massimoe Giorgio Agamben era calato il marchio dei “no vax” per via di un loro intelligente intervento sulla limitazione della libertà in onore della lotta al coronavirus, il filosofo veneto ha preso carta e penna per cristallizzare meglio il suo pensiero. In un lungo articolo, pubblicato sulla Stampa e che noi riassumiamo in sei punti, hai talebani delrilanciando l’allarme sul “segnale di pericolo” che ilaporto esprime. 1) La prima questione riguarda lo “stato di eccezione” sui diritti che da tempo “condiziona, indebolisce, limita libertà e diritti ...