Giuseppe De Donno si è suicidato nella sua casa di Curtatone: aveva curato i pazienti covid con il plasma iperimmune (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il medico pneumologo Giuseppe De Donno si è suicidato nella sua casa di Curtatone, alle porte di Mantova. Giuseppe De Donno non avrebbe lasciato messaggi, ma le cause andrebbero ricercate sia in problemi di natura personale che, forse, lavorativa. Il medico era diventato popolare durante il lockdown 2020, quando con i colleghi dell'ospedale Carlo Poma di Mantova aveva investito nella cura del covid per mezzo del plasma iperimmune. La cura è stata poi abbandonata, a ...

RedRonnie : La diretta che ho fatto appena ho saputo che il Dr. Giuseppe De Donno non era poù su questo pianeta involuto. Un er… - RedRonnie : Il mio saluto in diretta a al Dr. Giuseppe De Donno e il link della lunga intervista che gli feci quando credeva gl… - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - Claudio69407716 : RT @MinervaMcGrani1: Vi giro un commento di Stefano Burbi, compositore e direttore d'orchestra... 'Mi giunge notizia della morte del dottor… - tonydelconte : RT @VittorioSgarbi: Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel suo l… -