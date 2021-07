Giorgi e Fognini si arrendono, tennis azzurro fuori dai Giochi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - I sogni di medaglia degli azzurri del tennis finiscono all'alba italiana: Camila Giorgi e Fabio Fognini si sono arresi quasi in contemporanea, battuti da avversari più quotati in un torneo che li ha visti comunque protagonisti nel caldo torrido dei campi in cemento dell'Ariake tennis Park. La 29enne di Macerata numero 61 del mondo è stata superata in due set nei quarti di finale dall'ucraina Elina Svitolina, numero 6 del mondo e numero 4 del seeding olimpico. Il doppio 6-4 è arrivato in poco più di un'ora e mezza di partita. Salta la prima semifinale di un'azzurra ai Giochi Sul campo numero 1 la ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - I sogni di medaglia degli azzurri delfiniscono all'alba italiana: Camilae Fabiosi sono arresi quasi in contemporanea, battuti da avversari più quotati in un torneo che li ha visti comunque protagonisti nel caldo torrido dei campi in cemento dell'AriakePark. La 29enne di Macerata numero 61 del mondo è stata superata in due set nei quarti di finale dall'ucraina Elina Svitolina, numero 6 del mondo e numero 4 del seeding olimpico. Il doppio 6-4 è arrivato in poco più di un'ora e mezza di partita. Salta la prima semifinale di un'azzurra aiSul campo numero 1 la ...

Advertising

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - SkySport : Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: Fognini-Giorgi out, Ganna 5° nella crono #SkySport #Tokyo2020 - WeAreTennisITA : Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni del… - Agenzia_Italia : Giorgi e Fognini si arrendono, tennis azzurro fuori dai Giochi - Giorgiovsb : RT @SkySport: Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: Fognini-Giorgi out, Ganna 5° nella crono #SkySport #Tokyo2020 https://t.co… -