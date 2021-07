Germania | Istituto Robert Koch | ' E' iniziata la quarta ondata di Covid'

Advertising

'E' iniziata la quarta ondata di Covid'. Così il presidente dell'Robert Koch (l'agenzia di Salute pubblica tedesca), Lothar Wieler, che suggerisce 'nuove restrizioni per contenere i casi'. La decisione su quali misure adottare per contenere la diffusione ...Home Estero Covid., iniziata la quarta ondata. Incidenza virus in aumento. Nuove misure a partire dal 10 ... Lo ha detto Lothar Wieler, il presidente dell'di salute pubblica tedesco, ..."È iniziata la quarta ondata" della pandemia di coronavirus. Lo ha detto Lothar Wieler, il presidente dell'istituto di salute pubblica tedesco, Robert Koch institut, in una video-conferenza con Il min ...In Germania “è iniziata la quarta ondata ” della pandemia di coronavirus e al momento i vaccini da soli “non sono sufficienti per tenerla sotto controllo “, ma servono ancora le restrizioni come il di ...