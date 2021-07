F1, sospiro di sollievo per Max Verstappen: la Power Unit incidentata di Silverstone è salva (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ultima immagine televisiva di Max Verstappen vedeva l’olandese uscire (parecchio scosso) dalla sua Red Bull dopo l’ormai celeberrimo contatto con Lewis Hamilton nel corso del primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna. Per il leader della classifica generale che, oltre al notevole “botto” ha visto ridursi il suo margine di vantaggio da 33 a 8 lunghezze, dopo tanto amaro in bocca, è arrivata finalmente una buona notizia. E, tra le altre cose, non di poco conto. La Power Unit della sua RB16B, infatti, è salva. Nonostante l’incidente e il violento impatto (con 51G laterali) contro le barriere di protezione della curva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ultima immagine televisiva di Maxvedeva l’olandese uscire (parecchio scosso) dalla sua Red Bull dopo l’ormai celeberrimo contatto con Lewis Hamilton nel corso del primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna. Per il leader della classifica generale che, oltre al notevole “botto” ha visto ridursi il suo margine di vantaggio da 33 a 8 lunghezze, dopo tanto amaro in bocca, è arrivata finalmente una buona notizia. E, tra le altre cose, non di poco conto. Ladella sua RB16B, infatti, è. Nonostante l’incidente e il violento impatto (con 51G laterali) contro le barriere di protezione della curva ...

Advertising

arrogantdikhead : @rootlives_ Credo di essere l'unica in questo momento ad aver tirato un sospiro di sollievo per il mandato bacio..… - CalcioPillole : Sospiro di sollievo in casa #Barcellona: l'agenzia di rating Fitch non boccia il piano economico del club. M sarann… - B4DH4B1TS_ : sto meglio. *sospiro di sollievo* - Iann82Terry : @anna_volante Lo stesso per voi! A mia suocera è stato applicato un protocollo francese : chemio e anticorpi monocl… - MeteoSvizzera : Come annunciato, le precipitazioni sono cessate ed il #sole è tornato a splendere sopra le nostre teste, permettend… -