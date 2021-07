Covid, tamponi a prezzo calmierato ed esenzioni green pass: le novità in arrivo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attesi nei prossimi giorni alcuni provvedimenti da parte del governo su temi legati anche alla certificazione digitale. Si va verso un protocollo d'intesa con le farmacie per agevolare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attesi nei prossimi giorni alcuni provvedimenti da parte del governo su temi legati anche alla certificazione digitale. Si va verso un protocollo d'intesa con le farmacie per agevolare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni

