CORSPORT – Napoli | attesa per Berge | lo Sheffield deve cederlo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercatocon Sanderche è uno dei calciatori più apprezzati da Cristiano Giuntoli. Il giocatore da tempo è nel mirino della dirigenza azzurra, ma l’infortunio di Demme potrebbe essere quella scintilla che porta il centrocampo al. Cristiano Giuntoli sta monitorando la situazione legata al calciatore ed attende il momento per lanciare l’assalto. In questo senso è da valutare anche la situazione di Fabian Ruiz, considerato un lusso per il. Il giocatore potrebbe portare soldi freschi a investire sul mercato.al: le ultime di mercato Ecco quanto ...

Ultime mercato- Due colpi sul mercato nel giro di un mese? Il, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport , cerca. il mancino che faccia compagnia a Mario Rui e il mediano che arricchisca il centrocampo. Gudmundsson resta un obiettivoUltime notizie- Ciò che conta in casa, adesso, è la creatività per far cassa, sistemare i bilanci colpiti dal Covid e dalle mancate entrate economiche. Ounas e Tutino in uscita? Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello ...Calciomercato Napoli con Sander Berge nel mirino di Cristiano Giuntoli, lo Sheffield deve cedere il giocatore che piace agli azzurri.Il Napoli non vuole ritrovarsi ad ottobre, al ritorno del centrocampista, con eccedenza di organico e di gestione. Con l’infortunio di Demme, il Napoli non acquisterà sul mercato un nuovo centrocampis ...