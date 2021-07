Cinema: addio all'attore Rick Aiello, star di 'Fa' la cosa giusta' e figlio di Danny (Di mercoledì 28 luglio 2021) Los Angeles, 28 lug. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Rick Aiello, figlio del grande attore italoamericano Danny Aiello (1933-2019), è morto in seguito ad un tumore al pancreas lunedì 26 luglio in un ospedale di Warwick, nello stato di New York, all'età di 65 anni. La notizia della scomparsa è stata data all'edizione online da "Variety" dalla sua nipote Sydney Fingerhut, che lo ha ricordato "come un grande zio che era vicino a tutti i suoi nipoti" e un "uomo forte". Rick Aiello lascia la moglie Arlene Urichich e i loro due figli. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Los Angeles, 28 lug. - (Adnkronos) - L'statunitensedel grandeitaloamericano(1933-2019), è morto in seguito ad un tumore al pancreas lunedì 26 luglio in un ospedale di Warwick, nello stato di New York, all'età di 65 anni. La notizia della scomparsa è stata data all'edizione online da "Variety" dalla sua nipote Sydney Fingerhut, che lo ha ricordato "come un grande zio che era vicino a tutti i suoi nipoti" e un "uomo forte".lascia la moglie Arlene Urichich e i loro due figli. Per ...

Advertising

discoradioIT : ??#CINEMA: ADDIO ALL'ATTORE RICK AIELLO, STAR DI 'FA' LA COSA GIUSTA' E FIGLIO DI DANNY** = Aveva 65 anni, era mala… - Aleee1717 : #TemptationIsland crepo stiamo vedendo l addio sto malissimo che cinema - LorenzoMangano8 : RT @infinityhappyxx: Addio ragazzi, la scena piu bella di sempre. Passa questa al primo posto, madonna che Cinema. 'GIULIANO? Muuuto' Ve… - 2Qrocky : @christian_fsi @a_meluzzi Infatti non penso spendere centesimo in ristoranti che mi inviteranno a sedermi all'ester… - antoniodballaro : Non sono sicuro di concordare con chi metterebbe sullo stesso piano chiese e cinema o altro. Per lo meno non posson… -