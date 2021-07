Calciomercato Milan: Dalot in prestito. Ecco quando potrà arrivare (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Diogo Dalot ma la trattativa sembra andare per le lungh Dopo l’arrivo a sinistra di Ballo-Touré, vice di Theo Hernandez, il Milan lavora anche per regalare a Pioli un’alternativa a Davide Calabria per la corsia di destra. Il nome più caldo negli uffici di Casa Milan è quello di Diogo Dalot che conosce già molto bene l’ambiente. La trattativa con lo United è tuttavia al momento congelata e – come scrive Tuttosport – i rossoneri potrebbero sbloccare la trattativa solo negli ultimi giorni mercato cercando di puntare sul fattore tempo per ottenere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021), i rossoneri puntano Diogoma la trattativa sembra andare per le lungh Dopo l’arrivo a sinistra di Ballo-Touré, vice di Theo Hernandez, illavora anche per regalare a Pioli un’alternativa a Davide Calabria per la corsia di destra. Il nome più caldo negli uffici di Casaè quello di Diogoche conosce già molto bene l’ambiente. La trattativa con lo United è tuttavia al momento congelata e – come scrive Tuttosport – i rossoneri potrebbero sbloccare la trattativa solo negli ultimi giorni mercato cercando di puntare sul fattore tempo per ottenere ...

Advertising

Gazzetta_it : Kvaratskhelia, il dribbling come ragione di vita. E il Milan lo segue #Calciomercato - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - milansette : Milan, si attende il rilancio di Eintracht e Wolfsburg per Hauge: via solo a titolo definitivo e per non meno di 12… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, il vero obiettivo è #GabrielJesus: qualora il #ManchesterCity, acquistando #Kane, lo lasciasse andare,… -