Brexit | Ue congela fase due infrazione contro Gb

(Di mercoledì 28 luglio 2021) In risposta ad una richiesta di sospensiva da parte di Londra, Bruxelles non passerà, per il momento, alladue della procedura diil Regno Unito, per la violazione del ...

Le polemiche tra le due sponde della Manica erano montate di nuovo quando la settimana scorsa, il ministro per la Brexit David Frost aveva detto di voler rinegoziare il protocollo. Bruxelles ha ... BRUXELLES - In risposta ad una richiesta di sospensiva da parte di Londra, Bruxelles non passerà, per il momento, alla fase due della procedura di infrazione contro il Regno Unito, per la violazione del protocollo sull'Irlanda del Nord.