Bob Odenkirk in ospedale dopo un malore sul set di Better Call Saul (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bob Odenkirk è stato ricoverato in ospedale. Il protagonista di Better Call Saul ha avuto un malore sul set della serie Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bobè stato ricoverato in. Il protagonista diha avuto unsul set della serie Tvserial.it.

Advertising

3cinematographe : La star di Better Call Saul Bob Odenkirk è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere collassato sul set della… - jemfinanderson : RT @ASlash16: Sapere del malore di Bob Odenkirk fa male al cuore NON CI FARE SCHERZI CHE TI VOGLIAMO UN BENE DELL'ANIMA ?? #BETTERCALLSAUL - ASlash16 : Sapere del malore di Bob Odenkirk fa male al cuore NON CI FARE SCHERZI CHE TI VOGLIAMO UN BENE DELL'ANIMA ?? #BETTERCALLSAUL - Liv_ing_ : Non riesco a non pensare a Bob Odenkirk. Non sono pronta, non fare scherzi. Dai, su. - BennyS_L : io voglio solo sapere se Bob Odenkirk sta bene... -