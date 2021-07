Atp Kitzbuhel 2021, stoico Mager: resiste in tre set a Ramos-Vinolas e vola ai quarti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Super prestazione di Gianluca Mager al torneo Atp di Kitzbuhel 2021. Sul cemento austriaco l’azzurro riesce a battere il più quotato spagnolo Albert Ramos-Vinolas in tre set col punteggio di 7-6(3) 1-6 7-5 al termine di una vera e propria battaglia serrata in cui ha dimostrato maggior freddezza del rivale iberico e così può approdare ai quarti di finale del main draw, in attesa di capire se anche Cecchinato rimpolperà il plotone azzurro dei migliori otto. Nel primo set Mager stecca completamente nel quinto game in cui consente il break a zero all’avversario, poi nel nono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Super prestazione di Gianlucaal torneo Atp di. Sul cemento austriaco l’azzurro riesce a battere il più quotato spagnolo Albertin tre set col punteggio di 7-6(3) 1-6 7-5 al termine di una vera e propria battaglia serrata in cui ha dimostrato maggior freddezza del rivale iberico e così può approdare aidi finale del main draw, in attesa di capire se anche Cecchinato rimpolperà il plotone azzurro dei migliori otto. Nel primo setstecca completamente nel quinto game in cui consente il break a zero all’avversario, poi nel nono ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Martinez vs Bautista Agut, ottavi di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel ?? - livetennisit : ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri. Sinner in campo sol… - marioo174 : Ore 02:31 Inizia ufficialmente la mia giornata di lavoro e passione con i #GiochiOlimpici di #Tokyo2020 e i tornei… - sportface2016 : #AtpKitzbuhel 2021: come e quando seguire #Mager-#RamosVinolas in diretta - sportface2016 : #AtpKitzbuhel2021: come e quando seguire #Cecchinato-#Altmaier in diretta -