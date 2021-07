Advertising

sportli26181512 : Atalanta, Freuler: 'Sarà una stagione molto difficile': Il centrocampista svizzero è intervenuto ai microfoni dei c… - infoitsport : Atalanta, Freuler: “Sarà anno difficile, le altre si stanno migliorando” - sportface2016 : #Atalanta, le parole di #Freuler: 'Ci aspetta una stagione difficile' - CalcioPillole : Tornato dalla vacanze dopo l'ottimo #Euro2020 con la #Svizzera, Remo #Freuler ha parlato ai microfoni del sito uffi… - zazoomblog : La carica di Freuler: “Campionato difficile ma questa Atalanta lotta su tre fronti” - #carica #Freuler: #“Campiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Freuler

Remoè tornato ieri a Zingonia , sede del ritiro dell', dopo le le tre settimane di ferie passate dopo gli Europei . È stato intervistato ai microfno dei canali ufficiali della squadra ...Parola di Remo, tornato ieri a Zingonia dalle tre settimane di ferie dopo gli Europei, ai canali ufficiali dell'. E sulla prossima stagione: ' Sarà molto difficile - rimarca il ...Atalanta, Freuler: “Dobbiamo cominciare da zero, ci aspetta una stagione molto difficile” Il centrocampista dell’Atalanta, Remo Freuler, ha parlato ai canali ufficiali del club nel giorno del suo rien ...Il centrocampista: "L'ho detto anche ai compagni italiani: noi della Svizzera abbiamo eliminato la Francia per l'Italia, per spianarle il cammino" ...