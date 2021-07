Alitalia, cassa integrazione di un anno per 7mila dipendenti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuovo round di cassa integrazione straordinaria per un anno e per una platea di oltre 7000 dipendenti di Alitalia e Cityliner. A comunicare l’avvio della procedura ai sindacati, già preannunciata nei giorni scorsi nel corso di un incontro, sono stati i commissari straordinari della compagnia. I numeri La nuova cigs, cassa integrazione a rotazione e a zero ore, decorrerà dal 22 settembre prossimo al 23 settembre del 2022. Per Alitalia, il provvedimento interessa il personale navigante per 3.339 unità (458 comandanti, 566 piloti e 2315 assistenti di volo) e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuovo round distraordinaria per une per una platea di oltre 7000die Cityliner. A comunicare l’avvio della procedura ai sindacati, già preannunciata nei giorni scorsi nel corso di un incontro, sono stati i commissari straordinari della compagnia. I numeri La nuova cigs,a rotazione e a zero ore, decorrerà dal 22 settembre prossimo al 23 settembre del 2022. Per, il provvedimento interessa il personale navigante per 3.339 unità (458 comandanti, 566 piloti e 2315 assistenti di volo) e ...

