Alessio Boni, l’attore diventa papà per la seconda volta. L’annuncio della fidanzata Nina Verdelli sui social (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessio Boni, attore protagonista di La Compagnia del Cigno, diventa di nuovo papà. Dopo la nascita del tanto desiderato Lorenzo, avvenuta nel marzo 2020, la cicogna torna a bussare a casa Boni-Verdelli. È stata proprio la compagna dell’attore, la giornalista di moda Nina Verdelli, ad annunciare con un post su Instagram la lieta notizia. Alessio Boni papà per la seconda volta. Il post della compagna Nina ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021), attore protagonista di La Compagnia del Cigno,di nuovo. Dopo la nascita del tanto desiderato Lorenzo, avvenuta nel marzo 2020, la cicogna torna a bussare a casa. È stata proprio la compagna del, la giornalista di moda, ad annunciare con un post su Instagram la lieta notizia.per la. Il postcompagna...

