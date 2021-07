Viviana Parisi e quel diritto negato di riposare in pace (Di martedì 27 luglio 2021) Non è nostro il diritto di soffrire, per gli altri. Non se siamo donne, non se siamo mamme. Perché ci hanno abituate così, a dover sorridere sempre, a nascondere i sintomi di quella bestia nera che si chiama depressione. Non era neanche di Viviana Parisi quel diritto quando quei tuttologi invadevano di commenti e di critiche il web credendo di detenere la verità assoluta parlando a sproposito di quel dramma che ha devastato una famiglia e l’Italia intera. Lo stesso che come tale doveva essere rispettato. E invece così non è stato, neanche oggi a distanza di un anno dalla ... Leggi su dilei (Di martedì 27 luglio 2021) Non è nostro ildi soffrire, per gli altri. Non se siamo donne, non se siamo mamme. Perché ci hanno abituate così, a dover sorridere sempre, a nascondere i sintomi dila bestia nera che si chiama depressione. Non era neanche diquando quei tuttologi invadevano di commenti e di critiche il web credendo di detenere la verità assoluta parlando a sproposito didramma che ha devastato una famiglia e l’Italia intera. Lo stesso che come tale doveva essere rispettato. E invece così non è stato, neanche oggi a distanza di un anno dalla ...

