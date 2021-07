Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 luglio 2021)DEL 27 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 MILANO-NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI; LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE PER LA PRESENZA DI LAVORI INC ORSO PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE ...