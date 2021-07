Vaccino obbligatorio anche per gli studenti, Giannelli (ANP): “Solo per chi può farlo. Ma servono alternative per i non vaccinati” (Di martedì 27 luglio 2021) Non Solo docenti e personale Ata: perchè non renderlo obbligatorio anche per gli studenti? E' l'idea che propone Antonello Giannelli dell'ANP e che sottoporrà al Ministro Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) Nondocenti e personale Ata: perchè non renderloper gli? E' l'idea che propone Antonellodell'ANP e che sottoporrà al Ministro Bianchi. L'articolo .

