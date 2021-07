Simone Biles crolla: “Ho demoni nella testa, li combatto”. In lacrime: “Faccio le Olimpiadi per altri, non per me” (Di martedì 27 luglio 2021) Simone Biles è letteralmente crollata emotivamente dopo la Finale a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La fuoriclasse statunitense si era ritirata al termine della prima rotazione, dopo aver clamorosamente sbagliato il salto al volteggio (da Amanar a un avvitamento e mezzo, atterraggio totalmente sbagliato e pericoloso). USA Gym aveva comunicato che si trattava di uno stop per problemi fisici e che la situazione sarebbe stata monitorata nei prossimi giorni, per decidere se partecipare alle altre finali, ma la ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi non si è nascosta dietro a un dito. Il forfait dalla gara ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)è letteralmenteta emotivamente dopo la Finale a squadre delledi Tokyo 2021. La fuoriclasse statunitense si era ritirata al termine della prima rotazione, dopo aver clamorosamente sbagliato il salto al volteggio (da Amanar a un avvitamento e mezzo, atterraggio totalmente sbagliato e pericoloso). USA Gym aveva comunicato che si trattava di uno stop per problemi fisici e che la situazione sarebbe stata monitorata nei prossimi giorni, per decidere se partecipare alle altre finali, ma la ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi non si è nascosta dietro a un dito. Il forfait dalla gara ...

Advertising

riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - Gazzetta_it : La drammatica confessione di Simone Biles dopo il ritiro nella gara a squadre di ginnastica #Tokyo2020 - hilaris__ : Persone come Naomi Osaka e Simone Biles ci ricordano che ci sono delle persone vere dietro agli/alle atlet* straord… - sportli26181512 : Olimpiadi, il crollo della ginnasta Biles: 'Ho demoni nella testa, devo pensare alla mia salute. Partecipo per altr… -