Serghej Morelli | morto ad Amantea dopo un terribile schianto

(Di martedì 27 luglio 2021) Un giovanissimo centauro,, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ad, in provincia di Cosenza (Facebook)Un’altra giovanissima vita spezzata nell’ennesimo incidente stradale di un’estate da bollino “rosso” non solo per le alte temperature: un ragazzo di appena 17 anni,, èin un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 257 che collega, in provincia di Cosenza, al vicino comune di Lago. Il giovane centauro era alla guida di una moto di cui ad un certo punto, per cause ancora in corso d’accertamento, ...

Un tragico incidente ad Amantea. Un 17enne, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva una strada interna in località Fiumara di Amantea ed è deceduto. L'incidente è avvenuto ...