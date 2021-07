Scuola, i soliti noti tirano il freno a Draghi (Di martedì 27 luglio 2021) Il Governo va verso l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ma sono in tanti su quel treno a cercare di afferrare il freno a mano per dare una robusta rallentata. Tra domani, o più probabilmente giovedì Mario Draghi convocherà una cabina di regia per discuterne, visto che il carnet di posizioni della sua maggioranza è variegato e contraddittorio, ma il premier non distoglie gli occhi dall’obiettivo che si è posto: da settembre favorire in tutti i modi possibili il ritorno della didattica in presenza. Da Palazzo Chigi si lavora a fari spenti, e il dossier sull’obbligo vaccinale per docenti e personale amministrativo è allo studio in queste ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Il Governo va verso l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ma sono in tanti su quel treno a cercare di afferrare ila mano per dare una robusta rallentata. Tra domani, o più probabilmente giovedì Marioconvocherà una cabina di regia per discuterne, visto che il carnet di posizioni della sua maggioranza è variegato e contraddittorio, ma il premier non distoglie gli occhi dall’obiettivo che si è posto: da settembre favorire in tutti i modi possibili il ritorno della didattica in presenza. Da Palazzo Chigi si lavora a fari spenti, e il dossier sull’obbligo vaccinale per docenti e personale amministrativo è allo studio in queste ...

Advertising

tax_tweet : RT @HuffPostItalia: Scuola, i soliti noti tirano il freno a Draghi - HuffPostItalia : Scuola, i soliti noti tirano il freno a Draghi - commossoilweb : @siceid @luckymia3 Spero che questa fosse una battuta. A parte i soliti grandi, (perché ce ne sono) tutti gli altri… - lucabattanta : @_Velies_ @AzzurraBarbuto Pensa non volevano censire i bambini per evitare di discriminare ma in realtà era finaliz… - TaeJul13 : @Sara1soulplus7 Sì sì per fortuna d’estate si sta meglio che in città e d’inverno nevica (amo la neve). Però come d… -