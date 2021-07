Riccardo Muti: vi racconto i miei 80 anni. "Mi regalo il Beethoven più difficile" (Di martedì 27 luglio 2021) Festa domani per il Maestro: "La mia vita è un Andante con moto. Mai un Adagio, perché ho avuto ruoli di responsabilità fin da giovane. A Salisburgo in agosto affronterò per la prima volta la Missa ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Festa domani per il Maestro: "La mia vita è un Andante con moto. Mai un Adagio, perché ho avuto ruoli di responsabilità fin da giovane. A Salisburgo in agosto affronterò per la prima volta la Missa ...

MiC_Italia : I luoghi del #G20Culture — Roma, 29 - 30 luglio | QUIRINALE | Dal Palazzo del @Quirinale il concerto dell'Orchestra… - gennaromigliore : Cari auguri per i suoi 80 anni al Maestro Riccardo Muti, icona di stile e rigore, orgoglio italiano e napoletano ne… - Stronza : RT @LaStampa: Riccardo Muti festeggia 80 anni, due mostre e un concerto per celebrare il Maestro a Napoli - GraziaMontefal2 : RT @gennaromigliore: Cari auguri per i suoi 80 anni al Maestro Riccardo Muti, icona di stile e rigore, orgoglio italiano e napoletano nel m… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Riccardo Muti, 80 anni da Maestro con la “Missa Solemnis' di Beethoven -