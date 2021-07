Programma mercoledì 28 luglio Olimpiadi | orari | medaglie | italiani in gara

(Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Quinto giorno di gare per gli azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo. Finora l'Italia ha conquistato un totale di 12(un oro, 5 argenti, 6 bronzi). Giornata importante per ...

Advertising

gualtierieurope : 104 decessi sulle strade a #Roma. Sono numeri che parlano da soli, purtroppo. Serve un cambio di passo immediato pe… - raicinque : Concerto a #Rai5 alle 21.15 mercoledì #28luglio celebra 80esimo compleanno di @MaestroMuti e la sua lunga collabora… - ComuneRE : Mercoledì #28luglio, in occasione del 78° anniversario dell'eccidio delle #Reggiane, ricordiamo i nove operai uccis… - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020: Ecco il programma dei Giochi Olimpici di Mercoledì 28 Luglio 2021. Fognini per rompere il tab… - sportface2016 : #AtpKitzbuhel 2021: programma e orari del 28 luglio. Protagonisti #Cecchinato e #Mager -

Ultime Notizie dalla rete : Programma mercoledì

Gazzetta del Sud

TOKYO (Giappone) - Quinto giorno di gare per gli azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo. Finora l'Italia ha conquistato un totale di 12 medaglie (un oro, 5 argenti, 6 bronzi). Giornata importante per ...RISULTATI EOLIMPIADI TOKYO 2020/ Diretta live: argento per Bordignon! Federica tra i grandi di questo sport... Sì come Phelps, veramente una grande del nuoto. A questo punto si può ...