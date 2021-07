Operazione camper vaccinali nei quartieri | in 3 giorni 439 vaccinati E dal 30 luglio via alle vaccinazione dei lombardi in vacanza in

(Di martedì 27 luglio 2021) È scattato il porta a porta per vaccinare gli over 60 non ancora protetti dal Covid. Sono 439 gli ultrasessantenni che hanno ricevuto il monodose Johnson & Johnson suldell'Areu nei primi ...

È scattato il porta a porta per vaccinare gli over 60 non ancora protetti dal Covid. Sono 439 gli ultrasessantenni che hanno ricevuto il monodose Johnson & Johnson suldell'Areu nei primi quattro Municipi (4, 3, 5 e 9) dove il presidio mobile ha sostato da giovedì scorso a sabato, dalle 9 alle 17. Una media di 100 inoculazioni al giorno che 'soddisfa' la ...TERMOLI - Attimi di spavento ieri pomeriggio nella spiaggia libera dell'areadi Termoli, meglio conosciuta come "Baia Paradiso", quando, verso le 16:30, il bagnino Nicola ...all'Mare ...È scattato il porta a porta per vaccinare gli over 60 non ancora protetti dal Covid. Sono 439 gli ultrasessantenni che hanno ricevuto il monodose Johnson & Johnson sul ...GIULIANOVA – Bilancio più che positivo per il servizio di vaccinazione “itinerante” organizzato dalla Asl di Teramo. Il camper vaccinale messo a disposizione dei comuni costieri, ha sostato a Giuliano ...