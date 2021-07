Netflix sta lavorando a una serie live-action sui Pokémon (Di martedì 27 luglio 2021) In principio furono i videogiochi. Poi, vennero le serie animate, i film, le carte da gioco. Più di recente è arrivata l’app per smartphone. I Pokémon sono un vero e proprio fenomeno globale e multimediale che non conosce stanchezza, sulla cresta dell’onda da 25 anni. L’ultima novità del franchise? Una serie live-action firmata Netflix. A differenze delle produzioni precedenti, quindi, le creature di Kanto e dintorni interagiranno con attori in carne e ossa, un po’ come avvenuto di recente nel film Detective Pikachu. Il progetto è ancora in cantiere, quindi non c’è alcuna sicurezza che si ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) In principio furono i videogiochi. Poi, vennero leanimate, i film, le carte da gioco. Più di recente è arrivata l’app per smartphone. Isono un vero e proprio fenomeno globale e multimediale che non conosce stanchezza, sulla cresta dell’onda da 25 anni. L’ultima novità del franchise? Unafirmata. A differenze delle produzioni precedenti, quindi, le creature di Kanto e dintorni interagiranno con attori in carne e ossa, un po’ come avvenuto di recente nel film Detective Pikachu. Il progetto è ancora in cantiere, quindi non c’è alcuna sicurezza che si ...

