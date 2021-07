Milan, Rebic arrivato pochi minuti fa in sede (Video) (Di martedì 27 luglio 2021) Ante Rebic, attaccante rossonero, a sorpresa è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan. Ci sono dietri motivi di mercato? Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 luglio 2021) Ante, attaccante rossonero, a sorpresa èfa a Casa. Ci sono dietri motivi di mercato?

Milan1899Djoko : RT @giovanni_delle: Rebic a casa Milan perché per lui è arrivata un'offerta di una squadra tedesca che il Milan sta valutando..(Prota) - Viuleeenz : ma perché rebic è a casa milan? non ditemi che gli stanno proponendo il rinnovo sennò mi sparo - mohsospesa : @Kalulisme No io dicevo perché ci sono Mike e Rebic a casa Milan??? - ale_taia : Chissà che cazzo ci fa rebic a casa milan, ma oh - giovanni_delle : Rebic a casa Milan perché per lui è arrivata un'offerta di una squadra tedesca che il Milan sta valutando..(Prota) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Rebic La prima volta (in campo) di Giroud: è pronto a prendersi il Milan. Già sabato col Nizza Prima parte di lavoro aerobico con Rebic, anche lui di rientro dopo le vacanze extra dovute a Euro 2020, poi subito in campo, lì davanti. Come se fosse il centravanti del Milan da sempre. Pioli ha ...

Calcio: Milan ecco Giroud, primo giorno di allenamento Primo giorno di lavoro con il Milan per Olivier Giroud. L'attaccante francese si è unito oggi alla sua nuova squadra per iniziare ...rossonero e ha svolto una prima parte dell'allenamento con Rebic per ...

Milan, Rebic arrivato pochi minuti fa in sede (Video) Pianeta Milan Milan, ecco Giroud: primo giorno di allenamento Primo giorno di lavoro con il Milan per Olivier Giroud. L'attaccante francese si è unito oggi alla sua nuova squadra per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Giroud è arrivato qu ...

Calcio: Milan ecco Giroud, primo giorno di allenamento Primo giorno di lavoro con il Milan per Olivier Giroud. L'attaccante francese si è unito oggi alla sua nuova squadra per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. (ANSA) ...

