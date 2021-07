Matteo Salvini: "I prof devono mettersi in sicurezza volontariamente" (Di martedì 27 luglio 2021) “Ai professori bisogna spiegare che rischiano la vita e quindi bisogna educare, informare. Io sono contro le multe, le costrizioni, gli obblighi, i divieti. Quello che bisogna avere ben chiaro, poi, è che i bimbi con questa stramaledetta malattia non rischiano la vita. Quindi i professori devono pensare alla loro salute e mettersi in sicurezza volontariamente. I bimbi devono poter entrare in classe a prescindere dal fatto che siano o no vaccinati”. Così Matteo Salvini nel corso di Morning news su Canale 5. Salvini ha poi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) “Aiessori bisogna spiegare che rischiano la vita e quindi bisogna educare, informare. Io sono contro le multe, le costrizioni, gli obblighi, i divieti. Quello che bisogna avere ben chiaro, poi, è che i bimbi con questa stramaledetta malattia non rischiano la vita. Quindi iessoripensare alla loro salute ein. I bimbipoter entrare in classe a prescindere dal fatto che siano o no vaccinati”. Cosìnel corso di Morning news su Canale 5.ha poi ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FESTA DI ITALIA VIVA A Rignano non c’è neanche Matteo. Finisce deserta la kermesse [di Giacomo Salvini] - SusannaCeccardi : La solita vergogna sinistra, piena solidarietà a Matteo Salvini per gli infami attacchi ricevuti.… - LegaSalvini : SALVINI DECAPITATO, LA VIGNETTA DELL'ORRORE. E LUI CHIEDE AI FOLLOWER: 'LI DENUNCIO?' - MariellaLoi : RT @tempoweb: È scontro sui nuovi divieti, ribellione sul #greenpass La promessa di #Salvini 'Lavorerò per cambiarlo' #lega #matteosalvini… - Blanco_Blu : Matteo Salvini: 'I prof devono mettersi in sicurezza volontariamente' Più chiaro di così? Attenzionate alla vostra salute, consapevolmente. -