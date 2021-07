L’obbligo del vaccino per i prof potrebbe scattare dal 12 settembre (Di martedì 27 luglio 2021) vaccino obbligatorio per il personale scolastico. È questo l’orientamento del governo che si potrebbe concretizzare già giovedì in un decreto, scrive Repubblica. Ma le prossime 48 ore saranno di dura battaglia politica. Il Pd è a favore e anche Forza Italia, ma il leader della Lega Matteo Salvini ha già fatto sapere di essere contrario. E anche il Movimento Cinque Stelle non è d’accordo a rendere il Green Pass obbligatorio per chi lavora nelle scuole. Per questo, l’altra ipotesi è quella di un intervento in due fasi: prima una raccomandazione non vincolante e poi, senza una risposta soddisfacente nelle prenotazioni in tempi brevi, scatterebbe ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 luglio 2021)obbligatorio per il personale scolastico. È questo l’orientamento del governo che siconcretizzare già giovedì in un decreto, scrive Repubblica. Ma le prossime 48 ore saranno di dura battaglia politica. Il Pd è a favore e anche Forza Italia, ma il leader della Lega Matteo Salvini ha già fatto sapere di essere contrario. E anche il Movimento Cinque Stelle non è d’accordo a rendere il Green Pass obbligatorio per chi lavora nelle scuole. Per questo, l’altra ipotesi è quella di un intervento in due fasi: prima una raccomandazione non vincolante e poi, senza una risposta soddisfacente nelle prenotazioni in tempi brevi, scatterebbe ...

