(Di martedì 27 luglio 2021) Ladirimedia solo un pari nell'amichevoleil- squadra che milita in Serie C -ndo non alildi Auronzo. Una squadra stanca e poco brillante: così è apparsa la squadra biancoceleste dopo due settimane e mezzo di doppie sedute che, infatti, nel corso della partita non è mai riuscita ad alzare il ritmo. Ci ha pensato solo Luis Alberto sul finale del primo tempo a rispondere alla rete di Della Latta con il rigore conquistato proprio dall'ex Napoli Hysaj. Mentre ancora una volta c'è stata una particolare attenzione su ...

Advertising

AlfredoPedulla : Il calcio d’estate conta poco, anzi zero, ma la #Lazio di #Sarri ha subito una caratteristica: velocità, possesso,… - MCriscitiello : Tra poco su SportItalia la Lazio di Sarri. Esclusiva ore 18.30 @tvdellosport @laballara @GabrieleSchiavi… - sportli26181512 : Lazio, passo indietro: soltanto un pari nel test con il Padova: Lazio, passo indietro. Soltanto un pari nel test co… - Spazio_Napoli : La Lazio di Sarri non conclude al meglio il ritiro: 1-1 contro il Padova - lazio24h : Lazio, Escalante: 'Felice di lavorare con Sarri' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

...termine dei primi 45 di gioco grazie ai gol di Della Latta per il Padova e di Luis Alberto (su rigore) per la. Prestazione ? Al di là del risultato, brutta la prestazione della squadra di......i veneti i biancocelesti pareggiano su rigore AURONZO DI CADORE - Lachiude il ritiro di Auronzo di Cadore con un pareggio per 1 - 1 contro il Padova allo 'Zandegiacomo'. La squadra di...Amichevole Lazio: la formazione di Sarri non va oltre l'1-1 contro il Padova. A segno per i biancocelesti Luis Alberto dagli undici metri.La Lazio di Maurizio Sarri conclude il ritiro di Auronzo con una prestazione opaca contro il Padova: solo un rigore salva i biancocelesti ...