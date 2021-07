La gioia di Asu per il bronzo di Navarria a Tokyo

Leggi su udine20

(Di martedì 27 luglio 2021), 24 July – 1 August 2021 Olympic Games Women Epee In photo:Mara Photo by #BizziTeam / FIE«A nome di tutta l’Associazione Sportiva Udinese mi congratulo con Maraper la medaglia conquistata acon la squadra di spada femminile!» ha dichiarato il presidente di Asu, Alessandro Nutta, visibilmente emozionato. «Tutta la società è felicissima e orgogliosa per questo incredibile risultato. Quello costruito insieme a lei, Andrea Lo Coco, Roberto Cirillo e tutto il team è un progetto a cui abbiamo fermamente creduto. Il ritorno di Mara in Friuli, dopo tanti anni di lontananza, è stato certamente ...