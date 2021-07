Inter, Scamacca entra in orbita Marotta? Potrebbe essere la terza punta (Di martedì 27 luglio 2021) È un calciomercato volto all’attacco quello dei nerazzurri del nuovo mister Simone Inzaghi. Dopo aver vinto lo scudetto e salutato Antonio Conte, l’ex allenatore della Lazio ha accettato la difficile sfida milanese: l’obiettivo del piacentino è confermare il suo percorso di crescita dopo i tanti successi nella Capitale. Vincere lo scudetto, ovviamente, è il target principale che la società vorrà perseguire nella prossima stagione. Ma sarà difficilissimo per due motivazioni: i soldi scarseggiano e le rivali si stanno rafforzando tremendamente a livello sportivo. Uno dei reparti che Potrebbe essere puntellato è quello offensivo: dopo l’assalto fallito a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) È un calciomercato volto all’attacco quello dei nerazzurri del nuovo mister Simone Inzaghi. Dopo aver vinto lo scudetto e salutato Antonio Conte, l’ex allenatore della Lazio ha accettato la difficile sfida milanese: l’obiettivo del piacentino è confermare il suo percorso di crescita dopo i tanti successi nella Capitale. Vincere lo scudetto, ovviamente, è il target principale che la società vorrà perseguire nella prossima stagione. Ma sarà difficilissimo per due motivazioni: i soldi scarseggiano e le rivali si stanno rafforzando tremendamente a livello sportivo. Uno dei reparti chepuntellato è quello offensivo: dopo l’assalto fallito a ...

Advertising

Glongari : #Inter con la possibile uscita di #Pinamonti si aprirebbe la possibile lista del vice #Lukaku. Oltre alla pista… - sassuolonews : Scamacca Inter: il nuovo agente lo vuole nerazzurro. Il piano di Marotta - infoitsport : Mercato – L’Inter fa sul serio per Scamacca: le condizioni con il Sassuolo - infoitsport : Scamacca, l’agente spinge forte per l’Inter. “Questo l’incastro per prenderlo” - infoitsport : CdS – Inter, Satriano in prestito se arriverà uno tra Scamacca, Petagna o Keita -