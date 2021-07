Il Chievo escluso dalla Serie B | verrà ripescato il Cosenza

Advertising

ZZiliani : Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il… - DiMarzio : Arrivano le sentenze del CONI sui ricorsi: il #Cosenza ripescato in #SerieB. #Chievo escluso dal calcio professioni… - mauryy71 : RT @ZZiliani: Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il #Chievo e… - Simone02568679 : RT @ZZiliani: Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il #Chievo e… - ErnestoTufano : RT @ZZiliani: Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il #Chievo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo escluso

Verona prende atto della decisione del Collegio di garanzia del Coni e annuncia l'intenzione di impugnare tale decisione presso il Tar del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di ...dalla serie B . Bocciato il ricorso deldal Collegio di garanzia . Il Cosenza è ripescato in B. I calabresi erano retrocessi dopo l'ultimo campionato.dalla serie ...Il CONI ha rigettato il ricorso dei veneti, per i Lupi pronta la riammissione Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella serata di lunedì, ha rigettato il ricorso del Chievo contro l’esclusio ...Oggi proprio il Consiglio Figc ratificherà il verdetto del Collegio e procederà a colmare l’organico della serie B, col Cosenza in prima fila. Il Chievo resta fuori dal campionato di serie B 2021-22.