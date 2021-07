Germania, esplosione nel parco chimico di Leverkusen. "Un morto, 16 feriti, 4 dispersi" (Di martedì 27 luglio 2021) ... provocando una seconda esplosione, riporta il quotidiano locale Koelner Stadtanzeiger. Un portavoce dell'azienda responsabile dell'impianto, Currenta, ha detto a Bild che "il contenuto del serbatoio ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) ... provocando una seconda, riporta il quotidiano locale Koelner Stadtanzeiger. Un portavoce dell'azienda responsabile dell'impianto, Currenta, ha detto a Bild che "il contenuto del serbatoio ...

RaiNews : Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, c… - Tg3web : Esplosione in un impianto chimico a Leverkusen in Germania. Una vittima e almeno 16 feriti. Molti i dispersi e alla… - LaStampa : Paura in Germania: esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, una grande nube nera nel cielo - GrtRd8499489449 : RT @IlPrimatoN: Dramma in Germania. Si teme anche una seconda esplosione - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, almeno un morto -