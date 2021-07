Frane e strade allagate nel Comasco: i danni del maltempo. La polizia: “Non uscite di casa se non è strettamente necessario” (Di martedì 27 luglio 2021) In serata sono previsti nuovi temporali in provincia di Como. Per questo la polizia locale ha rinnovato l’invito a non uscire di casa se non strettamente necessario e di non avventurarsi nei luoghi a rischio, dove si sono verificati smottamenti e allagamenti. L’invito è arrivato al termine di un tavolo tecnico che si è svolto per coordinare gli interventi per i danni già provocati dal maltempo. Sono giorni difficili nel Comasco, solo oggi i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 60 interventi a causa del passaggio di una perturbazione che ha causato allagamenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) In serata sono previsti nuovi temporali in provincia di Como. Per questo lalocale ha rinnovato l’invito a non uscire dise none di non avventurarsi nei luoghi a rischio, dove si sono verificati smottamenti e allagamenti. L’invito è arrivato al termine di un tavolo tecnico che si è svolto per coordinare gli interventi per igià provocati dal. Sono giorni difficili nel, solo oggi i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 60 interventi a causa del passaggio di una perturbazione che ha causato allagamenti e ...

