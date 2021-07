Digitale Terrestre DVB-T2 | tutto rinviato al 2022 | Punto Informatico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Digitale Terrestre

Come spesso succede in questi casi, non c'è data di scadenza a cui non faccia da controcanto un rinvio. Succede anche per il nuovo(DVB - T2) , il cui switch - on era ormai fissato ed imminente, ma le cui scadenze slittano invece in avanti per consentire alla popolazione di adeguarsi in modo più morbido e senza ...... la partita sarà infatti trasmessa su Sportitalia, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti al numero 60 del. Come alternativa i tifosi biancocelesti potranno ...Dal 1 Settembre 2021 sarebbe dovuto iniziare lo switch off del primo standard di trasmissione digitale terrestre per arrivare progressivamente al nuovo standard DVB-T2 il prossimo anno, con qualità ma ...Sapori, profumi e arte culinaria, questo quanto propone Ricette Stellate Italy, il programma televisivo che andrà in onda su Alma tv canale 65 del digitale terrestre e che vede come padrona di casa la ...