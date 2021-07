Da Rousseau a Camelot, la nuova piattaforma di Casaleggio senza i Cinque Stelle (Di martedì 27 luglio 2021) senza Movimento Cinque Stelle e con una nuova piattaforma da lanciare. In un’intervista al Corriere, Davide Casaleggio, rimasto orfano dei grillini, ci tiene prima a sottolineare i «risultati straordinari» ottenuti dal Movimento grazie a lui e poi anticipa quello che sarà il suo nuovo progetto. Si chiamerà Camelot e una sorta di Rousseau bis per i Cinque Stelle rimasti duri e puri. Mentre alla nuova creatura di Giuseppe Conte consiglia addirittura di cambiare nome: «Nel nuovo statuto non rimane nulla» del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 luglio 2021)Movimentoe con unada lanciare. In un’intervista al Corriere, Davide, rimasto orfano dei grillini, ci tiene prima a sottolineare i «risultati straordinari» ottenuti dal Movimento grazie a lui e poi anticipa quello che sarà il suo nuovo progetto. Si chiameràe una sorta dibis per irimasti duri e puri. Mentre allacreatura di Giuseppe Conte consiglia addirittura di cambiare nome: «Nel nuovo statuto non rimane nulla» del ...

