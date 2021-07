CNA Milano | Matteo Reale è il nuovo presidente Hub metropolitano per le PMI | digitalizzazione e transizione ambientale | le linee guida del programma

(Di martedì 27 luglio 2021): “Il nostro obiettivo è rafforzare l’associazione metropolitana per farla divenire un punto d’ingresso per imprenditori, professionisti e PMI verso opportunità di sviluppo e di rete” Eletti anche: 15 responsabili verticali di mestieri 3 Presidenti di Raggruppamenti dei settori Pensionati, Cinema Audiovisivo e Professioni 3 Presidenti Territoriali per, Rho e Cinisello Balsamoè ildi CNA. Consulente d’impresa e con esperienze nel campo del marketing e della sostenibilità,al suo primo mandato, ...

Advertising

CronacadiRa : È in programma domani dalle 18 al Papeete Beach a Milano Marittima per iniziativa di Cna. #ravenna… -

Ultime Notizie dalla rete : CNA Milano

Riviera24

Tra le grandi città, Torino è 25esima,30esima, Roma 59esima e Napoli 101esima. Per le ... Larileva che é abbastanza singolare, come sottolinea il 2° Rapporto sulla filiera della sicurezza ...Romito gestisce con la società Bulgari, ristoranti a Dubai, Pechino, Shanghai e. Per sei ... come Agci, Casartigiani, Cia, Claai,, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, ...Martedì 27 luglio alle ore 21,30 per la rassegna “Monterosso un mare di libri” al Molo dei Pescatori Mario Calabresi presenta “Quello che non ti dicono”, edito da Mondadori. Interviene Filippo Paganin ...Martedì 27 luglio alle ore 21,30 per la rassegna “Monterosso un mare di libri” al Molo dei Pescatori Mario Calabresi presenta “Quello che non ti dicono”, edito da Mondadori. Interviene Filippo Paganin ...