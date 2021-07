Caos Tunisia, il presidente Saied: “Questo non è un colpo di Stato”. Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Caos Tunisia, il presidente Saied: “Questo non è colpo di Stato” Roma, 27 lug. (askanews) – Il presidente della Tunisia Kais Saied ha detto di essersi assunto una “responsabilità storica” dopo avere destituito il primo ministro Hichem Mechichi e avere sospeso il Parlamento per 30 giorni, facendo piombare la giovane democrazia in una pesante crisi costituzionale nel mezzo di una pandemia. “Ho assunto una responsabilità, sto assumendo una responsabilità storica. Quelli che dicono che questa vicenda è legata a un ... Leggi su formiche (Di martedì 27 luglio 2021), il: “non èdi” Roma, 27 lug. (askanews) – IldellaKaisha detto di essersi assunto una “responsabilità storica” dopo avere destituito il primo ministro Hichem Mechichi e avere sospeso il Parlamento per 30 giorni, facendo piombare la giovane democrazia in una pesante crisi costituzionale nel mezzo di una pandemia. “Ho assunto una responsabilità, sto assumendo una responsabilità storica. Quelli che dicono che questa vicenda è legata a un ...

