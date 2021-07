Calciomercato Cagliari, Simeone in uscita? Ecco chi vuole l’argentino (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Cagliari, Simeone potrebbe lasciare l’isola nelle prossime settimane. Due i club sulle sue tracce Ancora dubbi in merito al futuro di Giovanni Simeone. L’attaccante del Cagliari – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda – piace sia allo Zenit che al Marsiglia. Nel caso in cui l’argentino dovesse lasciare la maglia rossoblù, la società di Tommaso Giulini punterà Christian Kouame, giocatore della Fiorentina. TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU CagliariNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021)potrebbe lasciare l’isola nelle prossime settimane. Due i club sulle sue tracce Ancora dubbi in merito al futuro di Giovanni. L’attaccante del– secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda – piace sia allo Zenit che al Marsiglia. Nel caso in cuidovesse lasciare la maglia rossoblù, la società di Tommaso Giulini punterà Christian Kouame, giocatore della Fiorentina. TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - Nerazzuriamo : RT @InterOlogy1908: ??#Cagliari e #Inter hanno trovato l’accordo per il prestito di #Nandez grazie ad un conguaglio di 5 milioni. Da definir… - osmanking401 : RT @internewsit: Nandez più di Bellerin per l'Inter. Col Cagliari anche altri nomi - Sky - -