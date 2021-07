Calcio: Allegri, 'l'Inter è la favorita per lo scudetto' (Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Avversarie? Ci sono tanti allenatori importanti in A. Spalletti, Mourinho, Sarri, Inzaghi, Pioli. C'è una sfida anche tra di noi. L'Inter è la favorita. Chi vince lo è". Lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in merito alle favorite per il prossimo campionato. "Noi dobbiamo essere bravi a costruire un percorso che ci porterà a maggio davanti. Champions? E' un desiderio da parte di tutti, ma andiamo con calma. Primo obiettivo è passare i gironi. Quindi facciamo un passo alla volta", aggiunge Allegri nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Avversarie? Ci sono tanti allenatori importanti in A. Spalletti, Mourinho, Sarri, Inzaghi, Pioli. C'è una sfida anche tra di noi. L'è la. Chi vince lo è". Lo dice il tecnico della Juventus Massimilianoin merito alle favorite per il prossimo campionato. "Noi dobbiamo essere bravi a costruire un percorso che ci porterà a maggio davanti. Champions? E' un desiderio da parte di tutti, ma andiamo con calma. Primo obiettivo è passare i gironi. Quindi facciamo un passo alla volta", aggiungenel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Advertising

SkySport : Juve, la conferenza di Massimiliano Allegri in diretta LIVE dalle 14.30 #SkySport #Juventus #Allegri - QSVS_Official : ?? Ore 14.30 live su Telelombardia e Top Calcio 24 la conferenza stampa di presentazione di Allegri con il president… - ithinkimokayx : @notjumped @chiarv_ Cristo guarda l'ho odiato talmente tanto l'ultimo ad Allegri che non so cosa pensare, non sono… - RobbsRoys : @_Releo Lo stesso Allegri che purtroppo non ha mai incontrato Zidane su un campo di calcio, mi chiedo sempre cosa s… - 7_livio : RT @Giovannibiasin3: Il calcio è molto semplice. Max Allegri?????? #Allegri -