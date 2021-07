Atalanta | è ufficiale | acquistato Giuseppe Pezzella dal Parma

Advertising

JuanCRodelo : RT @Fantacalcio: UFFICIALE - Calciomercato Atalanta, preso Pezzella dal Parma - calciomercatoit : ?? #Atalanta, UFFICIALE: Giuseppe #Pezzella arriva in prestito dal #Parma +++ - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Atalanta, preso Pezzella dal Parma - sportface2016 : #Atalanta E ufficiale: acquistato Giuseppe #Pezzella dal Parma. Prestito con obbligo di riscatto a determinate co… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Giuseppe Pezzella lascia il Parma e va all'Atalanta ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ufficiale

BERGAMO - Il trasferimento di Giuseppe Pezzella all'era già stato definito, ma ora c'è anche il comunicatoda parte dei nerazzurri: il classe 1997 arriva dal Parma in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al ...E invece, tutto vero: la regista del doc è proprio SuperSimo, accolta nella selezionedel ... imprenditori e tifosi dell', in soli 7 giorni!". E c'è già chi, preventivamente, storce ...L'Atalanta ha annunciato l'arrivo di Pezzella: il difensore si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni.Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Questo l’annuncio del club sul sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Giuseppe Pezzella dal Parma a titolo temporaneo c ...