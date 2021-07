Arrestato 5 rapinatori dalla Polizia e Carabinieri attivi alla Stazione Termini

Advertising

Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Grazie ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro per aver arrestato i due rapinatori. Un'operaz… - severino_nappi : Grazie ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro per aver arrestato i due rapinatori. Un'op… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato rapinatori

... finite le indagini hanno cosìquattro dei cinque componenti della banda: un romeno di 25 ... del tribunale, nei confronti dei 5, la misura cautelare della custodia in carcere, che è ...... diretto da Mauro Baroni, hannoS. D. C., cittadino rumeno di 25 anni, H. M. A. M., ... del tribunale, nei confronti dei 5, la misura cautelare della custodia in carcere, che veniva ...La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno arrestato 5 rapinatori, attivi nella zona della Stazione Termini. che terrorizzavano passeggeri ...I fatti risalgono allo scorso 18 maggio. Le due vittime si trovavano a piazza dei Cinquecento, quando un gruppo di ragazzi appena conosciuti gli ha ...