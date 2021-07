Allegria e spensieratezza in “Quindi ciao” | il nuovo brano di Matilda

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 luglio 2021) “Sono veramente entusiasta per l’uscita del mio secondo singolo! Finalmente unche sa di estate, di amore e di divertimento”è ilsingolo di, uscito il 19 luglio 2021 per Yourvoice Records. Ilparla di una di quelle cotte estive travolgenti, che non ci fanno dormire la notte, ma che non sono destinate a durare. Si parla di un’estate che difficilmente verrà dimenticata, in cui le emozioni sono tantissime e durante le quali si ha soltanto voglia di divertirsi, di ballare e di staccare da tutto il resto.ci ha gentilmente ...