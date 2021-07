Alberto Genovese esce dal carcere: la decisione del giudice sull’imprenditore 8 mesi dopo l’arresto (Di martedì 27 luglio 2021) Alberto Genovese lascia il carcere di San Vittore dopo 8 mesi di reclusione: il giudice per le indagini preliminari avrebbe accolto la richiesta della difesa dell’imprenditore del web, per cui sarebbero stati disposti i domiciliari, con braccialetto elettronico, presso una clinica per disintossicarsi. Alberto Genovese esce dal carcere: domiciliari per l’imprenditore Secondo quanto riportato dall’Ansa, Alberto Genovese sarebbe stato scarcerato dopo oltre 8 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 luglio 2021)lascia ildi San Vittoredi reclusione: ilper le indagini preliminari avrebbe accolto la richiesta della difesa dell’imprenditore del web, per cui sarebbero stati disposti i domiciliari, con braccialetto elettronico, presso una clinica per disintossicarsi.dal: domiciliari per l’imprenditore Secondo quanto riportato dall’Ansa,sarebbe stato scarceratooltre 8 ...

Agenzia_Ansa : E' stato scarcerato dopo oltre 8 mesi e va ai domiciliari in clinica per disintossicarsi, con braccialetto elettron… - fanpage : Alberto Genovese è stato scarcerato - LiaCapizzi : Et voilà. La favola di Alberto Razzetti diventa realtà: conquista la finale olimpica. Il 22enne genovese, che si a… - MilanoSpia : Alberto Genovese lascia il carcere, andrà ai domiciliari in una clinica - peterkama : Alberto Genovese esce dal carcere. Il gip: in clinica per disintossicarsi con braccialetto elettronico -